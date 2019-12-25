Собянин: экономические показатели Москвы превзошли допандемические

Мэр Москвы рассказал о показателях по безработице.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели Москвы превзошли допандемические. Об этом чиновник рассказал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. По словам главы города, ни одна государственная программа за время пандемии не была приостановлена в реализации.

Благодаря вот мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично - от 7 до 20% по разным отраслям и направлениям. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин подчеркнул, что Москва также смогла сократить уровень безработицы до докризисного показателя. В регионе возросло количество вложенных инвестиций. Фиксируется рост в отношении объемов строительства.

Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами.

Фото: Московский финансовый форум