Собянин: экономические показатели Москвы превзошли допандемические

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели Москвы превзошли допандемические. Об этом чиновник рассказал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. По словам главы города, ни одна государственная программа за время пандемии не была приостановлена в реализации.
Благодаря вот мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично - от 7 до 20% по разным отраслям и направлениям.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Собянин подчеркнул, что Москва также смогла сократить уровень безработицы до докризисного показателя. В регионе возросло количество вложенных инвестиций. Фиксируется рост в отношении объемов строительства.
Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами.
Фото: Московский финансовый форум
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