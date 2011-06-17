Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами

Он напомнил, что подобные обвинения звучат в адрес мэрии не в первый раз.

Сергей Собянин прокомментировал предположения, что в Москва смягчили COVID-ограничения чтобы жители столицы пошли на выборы. Выступая на встрече с жителями Юго-Восточного административного округа, мэр назвал данное мнение абсурдом.

По словам Собянина, власти столицы уже не в первый раз сталкиваются с подобного рода критикой. Он напомнил, что подобные обвинения звучали в адрес мэрии перед голосованием по конституции.

И что бы мы ни делали, нас обвиняют все в каких-то историях, связанных с заговором, специальными мерами, для того чтобы ухудшить ситуацию и сделать хуже москвичам. Это абсурд

Сергей Собянин

Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина