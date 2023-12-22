Состав уже побывал в городах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

На Московский вокзал в Петербурге 4 мая в рамках акции Министерства обороны РФ прибыл агитационный поезд "Сила в правде". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что акция стартовала 23 февраля на Киевском вокзале в Москве. Состав уже побывал в городах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. В Петербург он приехал из Мурманска и Петрозаводска.

В канун Дня Победы в Город-Герой Ленинград прибыл поезд "Сила в правде". Он рассказывает о подвиге наших предков, фронтовиков, всех кто ковал общую победу. Она была завоевана ценой неимоверных усилий, огромных жертв, героизма нашего народа. Губернатор Петербурга

В историческом разделе "Этих дней не смолкнет слава" представлены образцы вооружений и макеты боевой техники времен ВОВ, в современных вагонах показывается "экспозиция, раскрывающая преступные замыслы руководства Украины".

Ранее мы рассказывали о том, что с 9 по 12 мая в Петербурге пройдут тематические экскурсии к 9 Мая.

Фото: пресс-служба Смольного