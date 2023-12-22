Циклоны принесут в Петербург 5 мая похолодание

Температура воздуха в городе +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов.

Петербург 5 мая окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с юго-востока и запада сжатой циклонами. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, по области в отдельных районах с мокрым снегом. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 6 мая, осадков не ожидается, столбики термометров покажут +6…+8 градусов.

Фото: Piter.TV