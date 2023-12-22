Диетолог Дианова порекомендовала мужчинам отказаться от мяса

По словам эксперта, мужчинам среднего возраста рекомендуется заменить мясо на пищу растительного происхождения.

Диетолог Нурия Дианова порекомендовала мужчинам отказаться от мяса. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, мужчинам среднего возраста рекомендуется заменить в ежедневном рационе мясо на пищу растительного происхождения. Дианова отметила, что это поможет им значительно улучшить свое здоровье. Диетолог сослалась на исследования ученых в Стэнфорде, которые прошли в 2020 году. Она уточнила, что за восемь недель участники эксперимента по замену мяса на растительную пищу снизили вес на один килограмм.

Ранее аллерголог Шабалина посоветовала россиянам разумно тренировать иммунитет для предотвращения аллергии.

Фото: Piter.tv