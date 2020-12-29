Мэр Москвы заявил, что школьники вернутся к очному формату обучения с 18 января.

Сергей Собянин отменил удаленку для московских школьников. Об этом глава столицы написал в собственном блоге. Чиновник уточнил, что к привычному обучению возвращаются учащиеся с первого по 11 класс. Их ждут в учебных учреждениях с 18 января.

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В связи с постановлением местного правительства, транспортные проездные билеты для учащихся снова будут активированы. Глава города объяснил, что при фиксировании даже одного случая заражения в классе, все ученики будут переведены на дистанционное обучение. Мэр также напомнил о том, что до 21 января в Москве сохраняется режим дистанционного обучения для студентов и учащихся колледжей, вузов, институтов дополнительного образования и спортивных школ.

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Фото: Piter.tv