Сергей Собянин отменил удаленку для московских школьников. Об этом глава столицы написал в собственном блоге. Чиновник уточнил, что к привычному обучению возвращаются учащиеся с первого по 11 класс. Их ждут в учебных учреждениях с 18 января.
Риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик
Сергей Собянин, мэр Москвы
В связи с постановлением местного правительства, транспортные проездные билеты для учащихся снова будут активированы. Глава города объяснил, что при фиксировании даже одного случая заражения в классе, все ученики будут переведены на дистанционное обучение. Мэр также напомнил о том, что до 21 января в Москве сохраняется режим дистанционного обучения для студентов и учащихся колледжей, вузов, институтов дополнительного образования и спортивных школ.
Власти Москвы допустили новые категории работников к вакцинации от COVID-19.
Фото: Piter.tv
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