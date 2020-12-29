Мэр Москвы уверен, что система здравоохранения справляется с ситуацией.

Сергей Собянин оценил работу системы здравоохранения в Москве. Об этом глава российской столицы рассказал в интервью "Первому каналу". Ролик опубликован на YouTube-канале. По словам чиновника, все звенья системы здравоохранения в городе работают напряженно, но слаженно и стабильно.

Были подготовлены мощные резервные госпитали, оснащенные самым современным оборудованием, сделан запас СИЗов, запас лекарственных препаратов, и сегодня все звенья здравоохранения работают стабильно Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр напомнил, что он имеет в виду слаженную работу и скорой помощи, и амбулаторных институтов, и стационаров. По мнению Собянина, если бы даже одно звено системы перестало справляться с нагрузкой, то вся система развалилась бы, так как учреждения не смогли бы справиться с потоком пациентов.

Собянин рекомендовал сделать 31 декабря выходным в Москве.

Видео: YT / Новости на Первом Канале