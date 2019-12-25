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Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19
Сегодня, 16:08
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matveyvn

Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19

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Вакцинироваться смогут волонтёры некоммерческих и религиозных организаций.

Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал Сергей Собянин в своём блоге.

Градоначальник написал, что привиться Спутником V смогут представители профессий в сферах ЖКХ, спорта, общественного питания. Также поставить вакцину смогуь  правоохранительных органах — это, к примеру, полицейские, сотрудники прокуратуры, - и судьи.

Также вакцинироваться смогут волонтёры некоммерческих и религиозных организаций.

Ранее мы писали, что суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно за нарушения на митингах.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, москва, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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