Вакцинироваться смогут волонтёры некоммерческих и религиозных организаций.

Москва существенно расширила круг категорий для вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал Сергей Собянин в своём блоге.

Градоначальник написал, что привиться Спутником V смогут представители профессий в сферах ЖКХ, спорта, общественного питания. Также поставить вакцину смогуь правоохранительных органах — это, к примеру, полицейские, сотрудники прокуратуры, - и судьи.

Также вакцинироваться смогут волонтёры некоммерческих и религиозных организаций.

Ранее мы писали, что суд приговорил депутата Галямину к двум годам условно за нарушения на митингах.

Фото: Piter.tv