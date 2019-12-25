Мэр столицы объяснил, что следующая неделя будет для властей решающей.

Сергей Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом. Об этом мэр российской столицы объявил во время выступления в эфире Первого канала. Чиновник добавил, что следующая неделя станет решающей с точки зрения необходимости введения дополнительных ограничений. Однако введение жестких мер из-за пандемии он считает "последним шагом, который можно предпринять".

Собянин добавил, что власти Москвы не хотят закрывать учреждения, но экономику города придется отодвинуть на второй план, если под угрозой окажется безопасность и здоровье людей. Если эпидемиологическая обстановка не улучшится, то столица не сможет избежать карантинных мер. Однако при этом правительство Москвы стремится сохранить рабочие места, оплату труда граждан. Мэр добавил, что это тесно связано с психологическим здоровьем москвичей.

Собянин попросил москвичей "продержаться" несколько месяцев до вакцинации.

Фото: Piter.tv