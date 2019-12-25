Правительство не будет останавливать производственный цикл.

Предприятиям Москвы предложат перевести на удалёнку ряд сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. С соответствующим заявлением выступил Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он подчеркнул, что правительство не будет останавливать производственный цикл на предприятиях.

Ранее Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19.

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