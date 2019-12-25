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Предприятиям Москвы предложат перевести на удалёнку ряд сотрудников
Сегодня, 14:50
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matveyvn

Предприятиям Москвы предложат перевести на удалёнку ряд сотрудников

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Правительство не будет останавливать производственный цикл.

Предприятиям Москвы предложат перевести на удалёнку ряд сотрудников, которые не задействованы в производственном цикле. С соответствующим заявлением выступил Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Мы обратимся к работодателям, чтобы перевести на удаленный режим работы таких сотрудников. 

Александр Прохоров, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Он подчеркнул, что правительство не будет останавливать производственный цикл на предприятиях.

Ранее Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: москва, предприятия, удалёнка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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