Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19

Москвичи с диабетом должны соблюдать режим самоизоляции.

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы об ограничениях в столице из-за COVID-19. Объяснения опубликованы на сайте градоначальника.

По его словам, указ об ограничениях от 25 сентября распространяется на тех граждан, которые уже переболели коронавирусом. Причина в том, что до сих пор нет точных сведений о длительности иммунитета.

Также Собянин рассказал, что москвичи с диабетом должны соблюдать режим самоизоляции, так как он относится к перечню опасных заболеваний, которые может серьёзно осложнить COVID-19.

При этом мэр заявил, что частные школы учреждения дополнительного образования не обязаны уходить на каникулы, хотя он рекомендует им это сделать. Также Собянин рассказал, что если покупатель или клиент отказывается надевать перчатки и маску, то предприятие вправе отказать ему в обслуживании и попросить его покинуть территорию.

Ранее мы писали, что в Москве вводят новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

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