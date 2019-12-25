Он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей "продержаться" несколько месяцев до вакцинации, чтобы избежать серьёзного роста заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом пишет "360".

По словам градоначальника, власти города ведут реальную статистику заражений и "ничего не замазывают".

Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, массовое вакцинирование снимет все проблемы, но до его начала нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Собянин отметил, что городские власти делают всё необходимое в борьбе с пандемией — и чтобы им помочь, горожане должны вести себя правильно. При этом мэр допустил, что в дальнейшем ситуация может только усложняться.

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