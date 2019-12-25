Собственник "Невской мануфактуры" судиться с КГИОП из-за сроков реставрации здания

КГИОП не пошел навстречу собственнику.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал жалобу собственника "Невской мануфактуры" к КГИОП, который обязал его провести консервацию здания на Октябрьской набережной, 50 за полгода. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Собственник здания надеялся, что ведомство согласится увеличить сроки реставрации, а также снизит размер штрафа, но этого не произошло. КГИОП отказался от мирового соглашения. Срок выполнения противоаварийных работ хотят увеличить с 6 до 9 месяцев, а работ по реставрации — с 48 до 50 месяцев. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Напомним, 12 апреля в Невском районе загорелся комплекс зданий "Невской мануфактуры". Их тушили 4 дня. При ликвидации огня погиб один сотрудник МЧС. Пожар стал одним из самых масштабных за много лет. Акционер Алексей Устаев пообещал губернатору провести реставрацию здания в соответствии с историческим обликом.

Фото: Piter.TV