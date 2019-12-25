Собор Петра и Павла в Гатчине отреставрируют за 212 миллионов рублей

29 мая начался открытый конкурс с начальной ценой контракта 212 миллионов.

В пятницу, 29 мая, дирекция по сохранению объектов культурного наследия объявила открытый конкурс на проведение работ по реставрации Петра и Павла в Гатчине.

Сообщается, что начальная цена контракта составляет 212 миллионов рублей. Подрядчик отремонтирует кровлю, стены, металлические, каменные и деревянные конструкции церкви до 1 ноября 2022 года.

Напомним, что дома Поршневых на набережной Чёрной речки признали памятниками.

Ранее мы писали, что в ближайшее время планируют открыть Гатчинский музей-заповедник.

Фото: Piter.TV