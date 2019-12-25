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Собор Петра и Павла в Гатчине отреставрируют за 212 миллионов рублей
Сегодня, 20:40
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smirenny

Собор Петра и Павла в Гатчине отреставрируют за 212 миллионов рублей

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29 мая начался открытый конкурс с начальной ценой контракта 212 миллионов.

В пятницу, 29 мая, дирекция по сохранению объектов культурного наследия объявила открытый конкурс на проведение работ по реставрации Петра и Павла в Гатчине. 

Сообщается, что начальная цена контракта составляет 212 миллионов рублей. Подрядчик отремонтирует кровлю, стены, металлические, каменные и деревянные конструкции церкви до 1 ноября 2022 года. 

Напомним, что дома Поршневых на набережной Чёрной речки признали памятниками. 

Ранее мы писали, что в ближайшее время планируют открыть Гатчинский музей-заповедник. 

Фото: Piter.TV

Теги: гатчина, реставрация собора, собор петра и павла
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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