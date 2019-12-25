Дома Поршневых на набережной Черной речки признали памятниками

Здания хорошо сохранились и сейчас используются как жилые многоквартирные дома.

Дома Поршневых на набережной Черной речки, 49 и 51, признали объектами культурного наследия регионального значения. Соответствующее распоряжение о присвоении зданиям статуса памятника подписал 28 мая глава КГИОП Сергей Макаров, сообщили в пресс-службе комитета.

Один из домов принадлежал Пелагее Поршневой, которая была женой купца. Ее муж долгое время владел двумя кирпичными заводами возле деревни Корчмино и села Усть-Ижора. Кирпичи с клеймом "Поршнев" в Петербурге высоко ценились. Известно, что несколько участков на набережной Черной речки использовались Поршневыми под сапожную мастерскую, огород, арендуемую площадку под выпас коров, а также мясную и мелочную лавку, богадельню. После смерти отца заводом управляли сыновья Поршнева, заводы работали с 1902 по 1917 годы. Собственником второго дома стал сын Поршневых Дмитрий.

Как рассказали в КГИОП, в 1908 году имущество заложили в городском кредитном обществе, а парой лет позже дома перешли во владение дворянок Анненковых. В 1909 году в доме №49 даже разместили питомник служебно-розыскного собаководства.

Сейчас здание используется как жилой дом, в здании хорошо сохранилась метлахская плитка, витражное окно, конструкция лестниц, изразцовые печи в квартирах.

Тем временем, в Петербурге завершается реставрация церкви Захарии и Елизаветы каре Смольного монастыря

Фото: пресс-служба КГИОП