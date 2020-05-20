Церковь уникальна тем, что сохранилась практически в том виде, какой её задумал и реализовал Франческо Бартоломео Растрелли.

В Петербурге завершаетсся реставрация церкви Захарии и Елизаветы каре Смольного монастыря. Церковь уникальна тем, что сохранилась практически в том виде, какой её задумал и реализовал Франческо Бартоломео Растрелли. Специалисты считают, что окончание отделки храма состоялось в конце 1762. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

В советское время здесь находился архив Ленинградского обкома КПСС. При устройстве архива помещение церкви было разделено перекрытием, над которым был скрыт барабан с восемью большими окнами и лепниной середины XVIII века. Все стены были побелены, что помогло живописи довольно хорошо сохраниться до наших дней. Архив был вывезен из помещения церкви только в 1994 году.

В 2017 году по программе КГИОП проведено обследование и разработан проект реставрации церкви (6,1 млн. рублей). Эксперты определили, что косметические реставрационные работы за все время существования церкви проводились всего 2-3 раза, в том числе в 1888-1892 годах.

Мы с уверенностью можем сказать, что это - объект, реализованный Франческо Бартоломео Растрелли, практически не изменившийся за время существования. Спасибо архиву Ленинградского обкома КПСС, для которого было сделано дополнительное перекрытие и всего лишь забелены лепные композиции и живопись, благодаря чему мы сейчас можем отреставрировать церковь на период Растрелли. Сергей Макаров, председатель КГИОП

В церкви сохранились подлинные лепные головки херувимов, цветочные композиции пальмовые ветви, на стенах сохранилась масляная живопись. На стене изображены святой Николай Чудотворец, апостол Иаков, святой Дмитрий Ростовский, святой Амвросий Медиоланский, Климент Римский, Спиридон Тримифунтский и др.

Также охранился подлинный наборный паркет, созданный по рисунку Растрелли. Специалисты подчеркивают, что церковных паркетов великого зодчего больше нигде не осталось. Реставраторы насчитали пять пород дерева, которые использовались при создании паркета: клен, дуб, ясень, светлый и темный орех.

За период 2017-2019 гг. на реставрацию церкви из бюджета Санкт-Петербурга по программе КГИОП выделено 79,6 миллиона рублей. В 2020 году сумма контракта на реставрацию интерьеров церкви – 32, 7 миллиона рублей. Все работы подходят к концу.

На данный момент началась реставрация нижней церкви святого Александра Невского при Александровском институте – на текущий год по программе КГИОП выделено 24,2 миллиона рублей.

В церкви Богородицы Милующей на Васильевском пройдет масштабная реставрация живописи.

Фото и видео: КГИОП