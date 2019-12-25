В ближайшее время планируют открыть Гатчинский музей-заповедник

На данный момент ведутся подготовительные работы.

В пятницу, 22 мая, стало известно, что Гатчинский музей-заповедник готовится к открытию. Об этом в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург", рассказал Константин Сухенко, глава комитета по культуре.

Отмечается, что в подготовительных работах принимают участие не только представители комитета, но и администрация Ленобласти. В группе музея также подчеркнули, что на данный момент пройтись по залам Гатчинского и Приоратского дворцов можно в режиме онлайн, ведь ранее музей-заповедник "Гатчина" стал партнером проекта Google Arts&Culture.

Ранее мы писали, что Эрмитаж могут открыть для посещения в середине лета.

Фото: vk.com/gatchina.palace