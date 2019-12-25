Эрмитаж могут открыть для посещения в середине лета

Пока точную дату не называют, но рассчитывают на середину июля.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал в эфире "Открытой студии", что музей может открыться для посещения в середине лета.

Точную дату пока сложно назвать: например, во Франции и Италии музеи вернулись к работе, а вот в США культурные места откроют не раньше середины осени.

Пиотровский уточнил, что после снятия карантинных мер понадобится еще пару недель, чтобы подготовить Эрмитаж к посетителям, поэтому срок открытия может затянуться и до августа.

Ранее мы писали, что директор Эрмитажа заявил, что культурные учреждения продолжают работать в условиях пандемии коронавируса.

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