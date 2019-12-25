Пиотровский: "Толпы посетителей и доходы от массового туризма не вечны, а главное – не они суть работы музея"

Директор Эрмитажа заявил, что культурные учреждения продолжают работать в условиях пандемии коронавируса.

Президент Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поздравил коллег с Днем музеев, который по традиции отмечают 18 мая. В своем обращении он отметил, что в этом году праздник проходит в условиях ситуации, грозящей изменить все будущее. Пиотровский заявил, что именно сейчас надо решить, захотят ли музейные работники вернуться к прежнему стилю жизни или будут развивать и укреплять новый, рожденный обстоятельствами.

По словам директора Эрмитажа, за последние месяцы сотрудники культурных учреждений получили и выучили уроки в области отношения с публикой и властью. Жестокая практика, по его мнению, показала, что толпы посетителей и доходы от массового туризма не вечны, а главное – "не они суть работы музея". В период пандемии коронавируса музеи не закрылись. Они работают без посетителей, очередей, билетов, но при этом продолжают собирать, оберегать, хранить, изучать и показывать.

"Сегодня это происходит в новых формах, которые мы удивительно быстро освоили", - отметил Пиотровский.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже придумают особый режим работы без скопления людей.

Фото: pixabay.com