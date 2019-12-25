Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью врача Виктора Парафило

Заявление распространила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, друзьям, близким, коллегам врача Виктора Парафило, скончавшегося от коронавирусной инфекции. Беглов отметил, что многие годы Парафило возглавлял отделение лучевой диагностики в Городской больнице №31, стоял у истоков развития компьютерной томографии в Санкт-Петербурге.

Петербург гордится мужеством​ и преданностью благородному делу медицинских работников – добавил губернатор.

Отметим, что в статистику по погибшим за 16 мая врач, скончавшийся накануне, не вошел. Отмечается, что каждый из случаев рассматривает специальная комиссия, изучающая детально причины смерти пациента.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте