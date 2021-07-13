Космонавт Кикина: события в мире не повлияли на отношения участников перекрестных полетов России и США

Анна Кикина рассказала, что из-за СВО на Украине не чувствует изменения к себе отношения от коллег из США.

События на мировой арене никак сказались на взаимопонимании космонавтов и астронавтов, которые принимают участие в американско-российской программе перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделилась Анна Кикина, которая в настоящее время проходит предполетную подготовку в центре NASA. Девушка может войти в экипаж миссии Crew-5.

Со всеми теми людьми, с которыми я пересекалась, у меня складывались очень профессионального уровня хорошие взаимоотношения и взаимопонимание. Никаких отклонений не наблюдала. Анна Кикина, космонавт

Напомним, что 14 июля в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства уведомили общественность о том, что соглашение между Россией и США о перекрестных полетах на МКС проходит этап финального согласования.

Космонавт Кикина рассказала о разнице в работе на кораблях "Союз" и Crew Dragon.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live