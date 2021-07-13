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Космонавт Кикина рассказала о разнице в работе на кораблях "Союз" и Crew Dragon
Сегодня, 11:40
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Космонавт Кикина рассказала о разнице в работе на кораблях "Союз" и Crew Dragon

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Девушка готовится в NASA в рамках перекрестных полетов.

Российский космонавт Анна Кикина рассказала о разнице в работе на космических кораблях "Союз" и Crew Dragon. В интервью для телеканала "Россия-24" представительница "Роскосмоса" отметила, следует говорить об особенностях внутреннего пространства. Американский аналог имеет больший внутренний объем, что обеспечивает экипажу более удобную позу во время старта, а также свободу для действий.

Больше возможностей именно свободных манипуляций и перемещений внутри герметичного объема корабля.

Анна Кикина, космонавт

эксперт уточнила, что несмотря на некоторые внешние различия, общие принципы устройства космических кораблей России и США, а также их работы в космическом полете одинаковые. Сейчас Анна Кикина проходит предполетную подготовку в NASA. Полет российского космонавта на новом американском корабле по программе перекрестных полетов может состояться 1 сентября. Однако окончательное решение по девушке ожидается в ближайшее время.

Корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома во Флориде.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: crew dragon, nasa, анна кикина, космос, роскосмос, союз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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