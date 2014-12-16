Корабль Dragon с грузом для МКС стартовал с космодрома во Флориде

Cargo Dragon 2 состыкуется с орбитальной околоземной станцией вечером в субботу.

Американская компания Space X запустила космический корабль Cargo Dragon 2 с грузом для Международной космической станции. Ракета-носитель стартовала с площадки, расположенной во Флориде. Трансляция с места событий велась на официальном сайте местного Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся в площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 20:44 вечера 14 июля по времени Восточного побережья США (в 03:44 утра 15 июля по московскому времени). Старт корабля изначально был запланирован еще на начало июня, но его неоднократно приходилось откладывать из-за технических неполадок.

Стыковка Cargo Dragon 2 произойдет в 11:20 по времени Восточного побережья США (в 18:20 вечера по времени Москвы). Космический грузовик должен доставить на МКС 3 тонны грузов, включающих в себя припасы, оборудование и материалы для научных экспериментов.

С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета Ariane 5 с двумя спутниками.

Фото и видео: