Собаки напали на двухлетнего ребёнка в Славянке

Папа девочки рассказал, что вывел дочку на лестничную клетку и начал выносить коляску для второго ребенка. В этот момент из соседней квартиры выбежали собаки.

В Славянке прогулка для двухлетней девочки закончилась больницей. На ребенка напали две собаки. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Папа девочки рассказал, что вывел дочку на лестничную клетку и начал выносить коляску для второго ребенка. В этот момент из соседней квартиры выбежали два американских питбуля. Собаки набросились на ребёнка.

Мужчина всеми силами отгонял животных, но ребенок получил серьезные травмы. Отец пострадавшей обратился в полицию с заявлением.

Ранее алабай искусал ребенка во Всеволожском районе.

Фото: Piter.tv