Алабай искусал ребенка во Всеволожском районе

По словам мамы пострадавшего мальчика, её 11-летний сын вместе с братом катался на велосипеде рядом с территорией торгующей древесиной фирмы.

Алабай напал на ребенка во Всеволожском районе. У мальчика диагностировали покусы и рваные раны. Собака выбралась из вольера на территории строительной базы. Об этом сообщил 47news.

Инцидент произошел в деревне Екатериновка. По словам мамы пострадавшего мальчика, её 11-летний сын вместе с братом катался на велосипеде рядом с территорией торгующей древесиной фирмы. На территории организации в вольере живут два алабая. По предположению мамы мальчика, мужчина кормил собак и не закрыл вольер, одна из собак набросилась на ребёнка и стала кусать его за руки и поясницу.

Женщина обратилась в полицию. По ее словам, сыновьям также нужен психолог, так как они боятся выходить на улицу.

Директор фирмы заявил, что собаки ему не принадлежат. Он разрешил держать животных на территории, так как их хозяйка отправилась в отпуск, оставив человека присматривать за ними.

Ранее оставленный дома алабай прыгнул на петербурженку из окна первого этажа.

Фото: Piter.tv