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Оставленный дома алабай приземлился на петербурженку из окна первого этажа
Сегодня, 8:20
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Оставленный дома алабай приземлился на петербурженку из окна первого этажа

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Животное просидело дома 2 дня, покинувших его хозяев разыскивают.

Жительница Петербурга сообщила полицейским о нападении на нее крупного  алабая. Пес выпрыгнул на женщину из окна первого этажа дома №23  по Будапештской улице в среду, 29 июня. Об этом сообщила "Фонтанка".

Не смотря на внезапный инцидент, 51-летняя петербурженка быстро нашла выход из ситуации - она поймала собаку за поводок и привязала ее к дереву.

Как удалось установить предварительно, квартиру с животным внутри снимали 2 женщины. Они оставили алабая в одиночестве на 2 дня - безответственных хозяев в данный момент разыскивают. Покинутую собаку не стали отстреливать - вместо этого ее передали ветеринарам.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД легковушка сбила лося.

Фото: wiki.dog

Теги: алабай, нападение собаки, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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