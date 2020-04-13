Оставленный дома алабай приземлился на петербурженку из окна первого этажа

Животное просидело дома 2 дня, покинувших его хозяев разыскивают.

Жительница Петербурга сообщила полицейским о нападении на нее крупного алабая. Пес выпрыгнул на женщину из окна первого этажа дома №23 по Будапештской улице в среду, 29 июня. Об этом сообщила "Фонтанка".

Не смотря на внезапный инцидент, 51-летняя петербурженка быстро нашла выход из ситуации - она поймала собаку за поводок и привязала ее к дереву.

Как удалось установить предварительно, квартиру с животным внутри снимали 2 женщины. Они оставили алабая в одиночестве на 2 дня - безответственных хозяев в данный момент разыскивают. Покинутую собаку не стали отстреливать - вместо этого ее передали ветеринарам.

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Фото: wiki.dog