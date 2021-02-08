На КАД легковушка сбила лося

Прибывшие медики не зафиксировали сильных травм у водителя, животное от полученных травм погибло.

На 26-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль сбил лося. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, петербуржец сбил дикое животное вечером 29 июня. Судя по кадрам, у автомобиля сильно поврежден бампер.

Прибывшие медики не зафиксировали сильных травм у водителя, животное от полученных травм погибло.

Ранее петербургских водителей предупредили о выходящих на дороги лосях.

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