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На КАД легковушка сбила лося

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Прибывшие медики не зафиксировали сильных травм у водителя, животное от полученных травм погибло.

На 26-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль сбил лося. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительной информации, петербуржец сбил дикое животное вечером 29 июня. Судя по кадрам, у автомобиля сильно поврежден бампер. 

Прибывшие медики не зафиксировали сильных травм у водителя, животное от полученных травм погибло.

Ранее петербургских водителей предупредили о выходящих на дороги лосях.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Владимир Соколов)

Теги: кад, лось
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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