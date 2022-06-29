Петербургских водителей предупредили о выходящих на дороги лосях

Лоси из-за жары выходят на дорогу, водителей просят быть внимательными и осторожными.
Как рассказали в Росприроднадзоре по СЗФО, из-за жары из лесов Петербурга и Ленобласти все чаще стали выходить на проезжую часть лоси. Животные так спасаются от насекомых, количество которых увеличилось в лесном массиве.
Росприроднадзор обращает внимание автомобилистов на необходимость соблюдения скорости. Также водителей просят проявлять осторожность особенно в тех местах, где имеется предупредительный знак о возможном появлении диких животных. При причинении вреда животному потребуется оплатить штраф.
В случае, если заметили вблизи с дрогой или на обочине дороги животное, лучше притормозить и пропустить зверя.
Ранее Росприроднадзор по СЗФО попросил не беспокоить болотных черепах, греющихся у водоемов.
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