Петербургских водителей предупредили о выходящих на дороги лосях

Они выходят на дороги из-за жары и насекомых в лесу.

Лоси из-за жары выходят на дорогу, водителей просят быть внимательными и осторожными.

Как рассказали в Росприроднадзоре по СЗФО, из-за жары из лесов Петербурга и Ленобласти все чаще стали выходить на проезжую часть лоси. Животные так спасаются от насекомых, количество которых увеличилось в лесном массиве.

Росприроднадзор обращает внимание автомобилистов на необходимость соблюдения скорости. Также водителей просят проявлять осторожность особенно в тех местах, где имеется предупредительный знак о возможном появлении диких животных. При причинении вреда животному потребуется оплатить штраф.

В случае, если заметили вблизи с дрогой или на обочине дороги животное, лучше притормозить и пропустить зверя.

Ранее Росприроднадзор по СЗФО попросил не беспокоить болотных черепах, греющихся у водоемов.

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