В Петербурге у водоемов с наступлением жаркой погоды можно встретить болотную черепаху

Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций.

В связи с наступлением жаркой погоды петербуржцы могут встретить вблизи водоемов болотную черепаху. Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций.

Черепахи являются холоднокровными животными и самостоятельно повысить температуру тела не могут. Поэтому они выползают на берег в поисках ультрафиолета, который помогает вырабатывать витамин D и нужен для метаболизма кальция.

Одна из черепах была замечена на выходных вблизи Купчинских карьеров в парке Героев-пожарных. Специалисты просят петербуржцев не беспокоить этих животных.

Одновременно Росприроднадзор обращает внимание на недопустимость выпуска домашних черепах в водоемы, так как они не приспособлены к жизни в дикой природе.

Фото и видео: Telegram / RPN_SZFO