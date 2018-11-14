В Китае появился свой Хатико: собака уже три месяца ждет погибшую хозяйку на месте ДТП

21 августа 2018 года женщину насмерть сбил автомобиль.

В китайском городе Хух-Хото (автономный район Внутренней Монголии) очевидцы сняли на видео собаку, которая уже целых три месяца ждет свою хозяйку, которая погибла в ДТП 21 августа 2018 года. Женщину насмерть сбил автомобиль. Ролик опубликовал канал China News со ссылкой на очевидцев.

Верный пес не уходит со своего места даже в сильный дождь или снег. Когда к нему пытаются подойти прохожие, чтобы просто помочь, он убегает и прячется. Собака делает это лишь для того, чтобы через короткое время вернуться на свое положенное место.

На кадрах видно, что собака сидит на своем месте или ходит возле разделительного ограждения, не боясь проезжающих мимо машин.

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Фото и видео: China News