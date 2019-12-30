В Петербурге заболела собака, которая каталась на электричках в поисках хозяина

Животное тошнит, и оно отказывается от еды.

Петербурженка Екатерина, которая организовала передержку собаки, успевшей получить прозвище "петербургская Хатико", поделилась плохими новостями. Девушка заявила, что животное заболело.

По словам петербурженки, собаку тошнит, и она отказывается от еды. Сегодня четвероногую путешественницу отправят к ветеринарам. Возможно, потребуется финансовая помощь на лечение.

В группе, созданной для поиска прежнего хозяина, Екатерина рассказала, что собаку назвали Кира. Это молодая западно-сибирская лайка или близкий метис. Чипа и клейма нет.

Напомним, Кира долгое время каталась на электричках в поисках хозяина. Она путешествовала по направлению Гатчина-Санкт-Петербург и была замечена на улицах Горелово и Красного Села, а также возле станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов". Владелец пока не откликнулся на объявления в соцсетях. Екатерина предположила, что им может оказаться пожилой человек, который не пользуется интернетом. Сейчас волонтеры расклеивают по городу и пригородам объявления о найденной собаке.

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Фото: ВКонтакте / Катя Кода