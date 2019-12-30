В Васкелово спасатели вытащили пса из плена металлической двери

Свободный домашний любимец вернулся к хозяевам.

В деревне Васкелово, расположенной в Ленобласти утром 1 января 2020 года произошел инцидент с домашним питомцем. В седьмом часу утра поступило сообщение о том, что собака застряла в вентиляционном окне металической двери.

На месте происшествия появился дежурный караул пожарно-спасательной службы "Агалатово". Собаку освободили и передали счастливым хозяевам.

Ранее мы сообщали о том, что винный магазин в Петербурге перед Новым годом лишился выручки.

Фото: ОУ Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское" / "ВКонтакте"