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В Васкелово спасатели вытащили пса из плена металлической двери
Сегодня, 14:31
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fvbykov

В Васкелово спасатели вытащили пса из плена металлической двери

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Свободный домашний любимец вернулся к хозяевам.

В деревне Васкелово, расположенной в Ленобласти утром 1 января 2020 года произошел инцидент с домашним питомцем. В седьмом часу утра поступило сообщение о том, что собака застряла в вентиляционном окне металической двери.

На месте происшествия появился дежурный караул пожарно-спасательной службы "Агалатово". Собаку освободили и передали счастливым хозяевам. 

Ранее мы сообщали о том, что винный магазин в Петербурге перед Новым годом лишился выручки.

Фото: ОУ Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское" / "ВКонтакте"

Теги: ленобласть, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России, Картина дня,

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