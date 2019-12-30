Винный магазин в Петербурге перед Новым годом лишился выручки

Полицейские разыскивают злоумышленника в шарфе и перчатках.

Винный магазин на улице Маршала Казакова лишился 18,7 тысяч рублей выручки после визита злоумышленника. Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, днем 31 декабря в полицию обратилась администратор супермаркета в Красносельском районе.

По предварительной информации, неизвестный с шарфом на лице и в перчатках зашел в магазин и стал угрожать физической расправой 23-летнему кассиру торговой точки. Преступник забрал из открытого кассового аппарата 18,7 тысяч рублей и скрылся.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело 161-й статье УК РФ (грабеж). Злоумышленника разыскивает полиция.

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Фото: pxhere.com