Балконный грабитель лишил петербурженку фотоаппарата, "ювелирки" и компьютера

Сумма ущерба превысила 90 тысяч рублей.

В ночь перед 31 декабря в полицию Московского района Петербурга обратилась 21-летняя петербурженка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО, она поведала о том, что ее квартиру в доме № 47/2 по Витебскому проспекту ограбили.

Пострадавшая рассказала, что за 30 декабря к ней в дом, повредив балконную дверь, проник неизвестный. Девушка лишилась компьютера, фотоаппарата и ювелирных изделий. Общая сумма материального ущерба составляет порядка 92 тысячи рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

Сотрудники полиции ищут преступника.

Ранее мы сообщали о том, что коттедж в Ленобласти ограбили на 2 миллиона рублей за день до 31 декабря. Злоумышленника ищут.

Фото: pxhere.com