Из коттеджа в Вартемягах вынесли "миллионный" улов. Вора ищет полиция

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За день до Нового года в одном из коттеджей Ленобласти пропала крупная денежная сумма. О деталях инцидента сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

В полицию во Всеволожском районе Ленобласти обратились жители коттеджного поселка "Вартемяги парк". От них стало известно, что из дома на Тупиковой улице похитили два миллиона рублей. Крупной суммы денег не досчиталась 42-летняя женщина, работающая дизайнером. Она рассказала, что с 15 до 20 часов 30 декабря на ее участок через забор проник неизвестный, отжал пластиковую входную дверь и проник в дом. Деньги были в ящике стола.

Полицейские ищут скрывшегося злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП на Муринской дороге в Петербурге погиб пешеход.

Фото: pxhere.com