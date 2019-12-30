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На Муринской дороге "Газель" насмерть сбила пешехода
Сегодня, 10:27
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fvbykov

На Муринской дороге "Газель" насмерть сбила пешехода

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Авария в Красногвардейском районе произошла в четвертом часу утра 1 января.

В результате аварии у дома №24 по Муринской дороге погиб пешеход. Об этом Piter.tv сообщили в дорожной полиции.

Известно, что автомобиль "Газель", за рулем которого находился 28-летний водитель, двигался от Челябинской улицы к Пискаревскому проспекту. На пути у машины встал мужчина пешеход, на которого и наехало транспортное средство. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, в результате аварии пешеход скончался. 

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о пожаре в историческом здании на Зверинской улице. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: pxhere.com

Теги: авария, дтп, пешеход
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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