На Муринской дороге "Газель" насмерть сбила пешехода

Авария в Красногвардейском районе произошла в четвертом часу утра 1 января.

В результате аварии у дома №24 по Муринской дороге погиб пешеход. Об этом Piter.tv сообщили в дорожной полиции.

Известно, что автомобиль "Газель", за рулем которого находился 28-летний водитель, двигался от Челябинской улицы к Пискаревскому проспекту. На пути у машины встал мужчина пешеход, на которого и наехало транспортное средство. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода, в результате аварии пешеход скончался.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о пожаре в историческом здании на Зверинской улице. Информации о пострадавших не поступало.

Фото: pxhere.com