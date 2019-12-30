Утром 1 января загорелся дом на Зверинской улице

В историческом здании на Петроградской стороне загорелась кровля.

Первое утро нового года стало для петербургских спасателей очередной проверкой на прочность. Сообщение о пожаре в доме №7 по Зверинской улице поступило в шестом часу утра, 1 января, сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В 6:09 часов утра возгорание в четырехэтажном жилом здании был ликвидировано. Спустя восемь минут было ликвидировано открытое горение, сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции.

Информации о пострадавших нет. Участие в ликвидации пожара принимали 52 человека личного состава МЧС и 14 единиц техники.

Отметим, что здание на Зверинской улице исторически является доходным домом А. И. Шульгина и было возведено в 1901 году.

Ранее в ГУ МЧС огласили список площадок для запуска фейерверков в Новый год.

Видео: Piter.tv