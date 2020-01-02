МЧС Петербурга назвало площадки для безопасного запуска фейерверков

Запускать салюты можно в 23 местах.

В МЧС России по Петербургу рассказали о безопасных площадках, подготовленных специально для запуска фейерверков. В перечень вошло 23 места в Северной столице.

Так, запускать салюты без опасений можно в парке Авиаторов, Пулковском парке, парке "Малиновка", сквере между Бухарестской улицей и Загребским бульваром, парке Интернационалистов, парке Строителей, аллее Славы Пожарных, сквере между домами 67-69 на Санкт-Петербургском шоссе, площадке между домами 1-9 на улице Чебышевская и внутридворовой площадке дома №3 на Ропшинском шоссе.

Запустить фейерверк можно также на площади у фонтана на Александровской улице в Ломоносове, центральной аллее Приморского парка Победы, в парке "Озеро Долгое", на Магазейной улице у дома №42 в Пушкине, на Песчаном переулке у дома №11/16 в Павловске, земельном участке на улице Литке возле дома №10, на Банковской площади в Зеленогорске, площади Свободы в Сестрорецке и парке Декабристов в Петербурге.

Кроме того, в список безопасных мест вошли площадка со стороны залива у гостиницы "Парк Инн Прибалтийская", площадка у фонтанного комплекса в Южно-Приморском парке, парк 300-летия образования Красного Села и территория у дома №3 по Суздальскому проспекту.

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Фото: Pixabay