Петербургского Хатико нашли у больницы на Костюшко

Оказывается, пес сопровождал хозяина до входных дверей больницы.

Трогательная история развернулась в петербургской больнице №26, расположенной на улице Костюшко. Врачи и посетители больницы днем в пятницу у входа заметили собаку породы хаски, оставшуюся без хозяина. Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", собака реагировала на ласку, но от еды и воды отказывалась.

Как выяснилось, госпитализирован оказался мужчина, получивший травму на пешеходном переходе, а пес сопровождал хозяина до дверей приемного покоя больницы. Позже поступила информация о том, что пса взяли на передержку на время отсутствия хозяина.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб