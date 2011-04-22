Петербургского Хатико нашли у больницы на Костюшко

Трогательная история развернулась в петербургской больнице №26, расположенной на улице Костюшко. Врачи и посетители больницы днем в пятницу у входа заметили собаку породы хаски, оставшуюся без хозяина. Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", собака реагировала на ласку, но от еды и воды отказывалась.
Как выяснилось, госпитализирован оказался мужчина, получивший травму на пешеходном переходе, а пес сопровождал хозяина до дверей приемного покоя больницы. Позже поступила информация о том, что пса взяли на передержку на время отсутствия хозяина.
Ранее мы сообщали о том, что в Кудрово бойцовский пес без намордника набросился на шпица при выходе из лифта.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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