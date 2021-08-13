В Кудрово бойцовская собака напала на шпица

Пострадавшей собаке понадобилась операция.

В Кудрово на улице Пражской 12 августа бойцовский пес без намордника набросился на шпица при выходе из лифта. Хозяин стаффордширского терьера не извинился и не попытался связаться с хозяйкой пострадавшей собаки. Историей нападения поделилась владелица шпица.

По словам женщины, мужчина с трудом разжал челюсти своего пса. Также он не принес извинений, а быстро покинул подъезд после инцидента. Пострадавшую собаку отвезли в ветеринарную клинику, где ей провели дорогостоящую операцию и вставили спицу в сломанную лапу. Полноценно бегать собака сможет только через месяц-полтора.

На данный момент разыскивается хозяина стаффа.

В конце июня в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров. Инцидент произошел 30 июня во дворе дома №13 по улице Комсомола. Бойцовские псы были и без намордников, и без поводков. Пострадавший мужчина, чтобы спасти свою собаку, накрыл ее своим телом. В итоге травмы все равно получили и мужчина, и собака.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург