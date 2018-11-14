Видео: индийский полицейский спас пассажира, зацепившегося за движущийся вагон

40-летний мужчина пытался запрыгнуть в вагон уезжавшего поезда и поскользнулся. Он зацепился за вагон и его протащило несколько метров по платформе.

Полицейский на железнодорожной станции в Индии смог спасти человека, который чуть не погиб из-за своей неосторожности и невнимательности. Инцидент произошел около полудня по местному времени, но ролик с камер наблюдения уже стал вирусным в социальных сетях.

На кадрах видно, как поезд начинает отъезжать со станции и в один из последних вагонов пытается запрыгнуть мужчина. Однако, он падает и застревает между поездом и платформой, его тащит по земле. К его счастью, вовремя успел среагировать дежуривший на станции полицейский. 40-летний пассажир остался жив, хотя и был потрясен произошедшим. Станцию он смог покинуть позже без посторонней помощи.

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Фото и видео: timesnownews