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nastya960
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Видео: индийский подросток проехал на заднем колесе движущегося автобуса

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Теперь его разыскивает полиция.

Видео, где индийский подросток едет, упершись ногами в заднее колесо автобуса и держась за окно, стало вирусным. 

Молодой человек в розовой рубашке, предположительно, студент колледжа, решил показать опасный трюк и попросить снять все на видео своего друга. Также за автобусом на велосипеде ехали еще три человека. Видимо, контролировали ситуацию.

Сейчас этого подростка и его друзей разыскивает полиция. В последнее время в Индии наблюдается увеличение подобных действий среди молодежи.

Ранее на Piter.TV: Видео: во Владивостоке несколько человек прикинулись автобусом, чтобы перейти Золотой мост.

Видео: Aninda Das/ Yotube

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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