Видео: индийский подросток проехал на заднем колесе движущегося автобуса

Видео, где индийский подросток едет, упершись ногами в заднее колесо автобуса и держась за окно, стало вирусным.
Молодой человек в розовой рубашке, предположительно, студент колледжа, решил показать опасный трюк и попросить снять все на видео своего друга. Также за автобусом на велосипеде ехали еще три человека. Видимо, контролировали ситуацию.
Сейчас этого подростка и его друзей разыскивает полиция. В последнее время в Индии наблюдается увеличение подобных действий среди молодежи.
Ранее на Piter.TV: Видео: во Владивостоке несколько человек прикинулись автобусом, чтобы перейти Золотой мост.
Видео: Aninda Das/ Yotube