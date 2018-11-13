Видео: во Владивостоке несколько человек прикинулись автобусом, чтобы перейти Золотой мост

Этот мост не предназначен для пешеходов.

Комичная ситуация произошла недавно во Владивостоке. Несколько человек прикинулись желтым автобусом, чтобы перейти Золотой мост, непредназначенный для пешеходов. В сети появилось видео с места события.

Движение желтого автобуса быстро остановил страж порядка. Он заставил "транспортное средство" развернуться и прижаться к обочине. После молодые люди с необычным сооружением на голове были вынуждены вернуться туда, откуда начали свое движение по мосту.

Отметим, что Золотой мост во Владивостоке предназначен только для движения транспорта. С 18 августа 2015 года, согласно постановлению суда, пешее передвижение по мосту запрещено.

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Видео: Twitter / СРОЧНО