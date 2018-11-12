Съёмки организовала творческая группа "Митьки"

Кот Ахилл снимется в фильме о послеблокадном Ленинграде. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Съёмки киноленты организовала творческая группа "Митьки". Этот проект свого рода пародия на книгу Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". В сюжете нам показан послеблокадный город, где орудует банда "Черная кошка", грабящая мирных граждан.

В киноленте сыграли шесть пушистых звёзд из "Республики кошек" и знаменитый кот Ахилл.

Фильм панируют показать в 2019 году.

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Видео:achillcat/Instagram