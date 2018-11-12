Главного героя озвучивает Райан Рейнольдс.

В понедельник, 12 ноября, в сети появился трейлер фильма "Покемон" про детектива Пикачу. Ролик опубликован студией Warner Bros.

Главного героя озвучивает звезда "Дедпула" Райан Рейнольдс. По сюжету, Пикачу помогает сыну детектива Гарри Гудмена выяснить обстоятельства пропажи его отца.

Действие киноленты происходит в городе Райм-Сити, где ежегодно проходик канавал покемонов.

Режиссером выступил Роб Леттерман, известный по таким работам, как "Ужастики" и "Монстры против пришельцев".

Фильм выйдет весной 2019 года.

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Видео: Warner Bros. /YouTube