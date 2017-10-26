Работа над над ремейком сериала "Альф" приостановлена

В понедельник, 12 ноября, стало известно, что работа над над перезапуском сериала "Альф" приостановлена. Об этом сообщает TV Line.
Известно, что заморозка проекта связана с тем, что студия Warner Bros. не смогла привлечь потенциального покупателя шоу.
Сериал "Альф" увидел свет в 1986 году. Он выходил с 1986 по 1990 годы и был показан в 80 странах мира.
Шоу рассказывает о семье, которая приютила у себя пришельца.
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Видео:svenioi/YouTube