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Работа над над ремейком сериала "Альф" приостановлена

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Известно, что заморозка проекта связана с тем, что студия не смогла привлечь потенциального покупателя шоу.

В понедельник, 12 ноября, стало известно, что работа над над перезапуском сериала "Альф" приостановлена. Об этом сообщает TV Line. 

Известно, что заморозка проекта связана с тем, что студия Warner Bros. не смогла привлечь потенциального покупателя шоу. 

Сериал "Альф" увидел свет в 1986 году. Он выходил с 1986 по 1990 годы и был показан в 80 странах мира. 

Шоу рассказывает о семье, которая приютила у себя пришельца. 

Ранее мы сообщали о том, что автор "Игры престолов" раскрыл сюжет двух приквелов сериала

Видео:svenioi/YouTube

Теги: сериал альф , сериалы
Категории: Лента новостей Культура Кино

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