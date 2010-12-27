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Автор "Игры престолов" раскрыл сюжет двух приквелов сериала
Сегодня, 19:13
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IRINA_CHALKINA
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Автор "Игры престолов" раскрыл сюжет двух приквелов сериала

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Джордж Мартин отметил, что события  будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале и описанных в основной серии книг событий.

Автор "Игры престолов" раскрыл сюжет двух приквелов сериала. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как оказалось, сюжетная линия будет основана на грядущей книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь", уоторая аоявится на полках магазинов в конце ноября. 

События в приквелах будут разворачиваться за несколько сотен лет до показанных в сериале и описанных в основной серии книг событий, в эпоху правления династии Таргариенов, прародителей королевы Дейенерис из оригинального сериала.

Ни один из проектов нельзя назвать спин-оффом в традиционном смысле. Вы не увидите дальнейшие приключения Арьи, Сансы или Джона Сноу, вы будете путешествовать назад во времени. Действие четырех шоу будет происходить по всей карте мира, и как минимум два точно основаны на материале из "Пламени и крови"

отметил автор 

Писатель подчеркнул, что эти приквелы еще не получили одобрения телеканала HBO.

Ранее мы сообщали о том, что Disney показали первый тизер-трейлер новой части "Истории игрушек"

Фото:Кинопоиск

 

Теги: джордж мартин , игра престолов , сериал игра престолов
Категории: Лента новостей Культура Кино

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