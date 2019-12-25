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Спин-офф культового сериала "Игра престолов" состоится в 2022 году
Сегодня, 11:40
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IRINA_CHALKINA

Спин-офф культового сериала "Игра престолов" состоится в 2022 году

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В 2021 году планируется начать работу над пректом.

Первый спин-офф "Игры престолов" под названием "Дом дракона" анонсирован на 2022 год. При этом автор книг Джордж Мартин выступит в качестве исполнительного продюсера. Об этом сообщает в официальном Twitter-аккаунте сериала.

Я ожидаю, что буду в какой-то степени участвовать в производстве, и, кто знает, если все получится, я, возможно, даже смогу написать сценарии для нескольких эпизодов

Джордж Мартин.

Планируется, что производство сериала начнется в 2021 году. В сюжете история рода Таргариенов. Главные роли достались Пэдди Консидайн, Мэтт Смитт, Эмма Д"Арси и Оливия Кук.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Тёмные начала" продлили на третий и четвёртый сезоны.

Фото: кадр

Теги: джордж мартин, игра престолов, сериал
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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