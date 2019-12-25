Сериал "Тёмные начала" продлили на третий и четвёртый сезоны

Финал второго сезона при этом выйдет в эфир 28 декабря.

Кинокомпании HBO и BBC One продлили сериал "Тёмные начала" ещё на два сезона. Съемки начнутся в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компаний.

Сюжет телесериала рассказывает историю девочки-сироты Лиры Белаквы, которая живет в мире, где переплетены магия, теология и наука. Однажды некая организация похищает лучшего друга героини, и она вынуждена отправится на его поиски. Отметим, что книжная трилогия заняла 3-е место в списке 200 лучших книг по версии BBC, уступив "Властелину колец" и " "Гордость и предубеждение"

Главные роли в сериале исполнили Рут Уилсон, Джеймс МакЭвой, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс и другие. Режиссером выступил Том Хупер , который известен по работе "Король Говорит".

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