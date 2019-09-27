Фильм выйдет в прокат летом 2021 года.

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles. Видео опубликовано на YouTube-канале Disney Россия.

Фильм сейчас уже должен был быть закончен, но как и на весь мир на нас обрушилась пандемия COVID-19 Питер Джексон.

Джексон рассказал, что он монтировал фильм из 56 часов видеоматериал с участием музыкантов The Beatles, который ранее не публиковали.

Фильм выйдет в прокат летом в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Видео: Disney Россия/YT