  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:59
31
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles

0 0

Фильм выйдет в прокат летом 2021 года.

Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles. Видео опубликовано на YouTube-канале Disney Россия.

Фильм сейчас уже должен был быть закончен, но как и на весь мир на нас обрушилась пандемия COVID-19

Питер Джексон.

Джексон рассказал, что он монтировал фильм из 56 часов видеоматериал с участием музыкантов The Beatles, который ранее не публиковали. 

Фильм выйдет в прокат летом в 2021 году. 

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Видео: Disney Россия/YT

Теги: the beatles, питер джексон
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии